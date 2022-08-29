Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe : 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Muhammet Demir iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası içerisinde kafayla vuruş yapan Rahmanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

22. dakikada Enner Valencia, rakibe yaptığı hareketten dolayı direkt kırımızı kart gördü. Fenerbahçe, karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

33. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Bytyqi’nin şutunda meşin yuvarlak Altay’da kaldı.

43. dakikada Robert Muriç’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Ferdi kornere gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası yayının gerisinden topa vuran İrfan Can’ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

50. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muriç’in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay’ın ellerinde kaldı.

54. dakikada sağ kanattan ilerleyen Osayi Samuel’e faul yapan Adil, ikinci sarının ardından kırmızı kart gördü. Her iki takım da karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

55. dakikada Rossi’nin kullandığı serbest vuruşta Szalai, penaltı noktasından topa iyi yükseldi. Szalai’nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Ferdi’nin ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada sol kanattan topu ceza sahasına gönderen Bytyqi’nin ortasını iyi değerlendiren Muhammet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada Osayi Samuel’in ceza sahasına yerden gönderdiği top, kaleci Sehic’de kaldı.

89. dakikada ceza sahasının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can’ın şutu barajda kaldı.

90. dakikada Ferdi’nin ortasına Pedro’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+5 dakikada sol çaprazdan topa sert vuran Ucheuchukwu’nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serkan Ok xx

Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ x, Francisco Javier Calvo Quesada xx, Guilherme Haubert Sitya xx, Amir Hadziahmetovic xx, Robert Muric xx (Endri Çekici dk. 64 x), Soner Dikmen xx, Amar Rahmanovic xx (Uğurcan Yazğılı dk. 58 xx), Zymer Bytyqi xxx (Cebrail Karayel dk. 90 ?), Muhammet Demir xxx (Ucheuchukwu Mubiru İkpeazu dk. 90 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Bruno Lourenço Paz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Mauricio Lemos x (Serdar Dursun dk. 31 x), Attila Szalai xx, Luan Peres Petroni xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Willian Souza Arao xx, Miha Zajc xx (Mert Hakan Yandaş dk. 71 x), Lincoln Henrique xx (Osayi Samuel dk. 46 xx), Emre Mor xx (İrfan Can Kahveci dk. 46 x), Diego Martin Rossi x (Joao Pedro Galvao dk. 71 x), Enner Valencia x

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique Vernes, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Crespo Da Silva

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Gol: Muhammet Demir (dk. 66) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Enner Valencia (dk. 22) (Fenerbahçe), Adil Demirbağ (dk. 54) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Francisco Javier Calvo Quesada, Soner Dikmen (Konyaspor)