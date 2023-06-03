Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Micahalak’ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

55. dakikada Michalak’ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Pozuelo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.

59. dakikada Kerim’in pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Diagne’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in de müdahalesiyle direkten döndü.

66. dakikada Ozdoev’in sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Diagne’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

68. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak yerden de seken top kalenin üzerinden auta gitti.

74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ozdoev’in şutu kaleci Sehic’in de müdahalesiyle direkten tekrar oyun alanına döndü.

87. dakikada Muric’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Adil kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

89. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Michalak’ın ser şutunu kaleci Viviano çelmeyi başardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xx, Selahattin Altay xx, Gökhan Barcın xx

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xxx, Adil Demirbağ xxx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx (Oğulcan Ülgün 74 xx), Bouchalakis ? (Bruno Paz dk. 7 xx), Michalak xx, Pozuelo xxx (Muric dk. 74 xx), Moreno xx (Mahir Emreli dk. 63 xx), Diouf xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Baniya xx, Rodrigues xx, Levent Mercan xx, Feghouli xxx (Adnan Uğur dk. 84 ?), Lawrence xx (Shukurov dk 46 xx), Ozdoev xxx, Lobjanidze xx, Kerim Frei xx (Colley dk. 67 xx), Diagne xxx (Kazım-Richards dk. 90 ?)

Yedekler: Muzaffer Kablan, Mehmet Demirci, Efe Tatlı, Samed Onur, Shukurov, Salih Dursun, Darri

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Goller: Moreno (dk. 40) (Konyaspor), Diagne (45+4) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Aleksandar Stanojevic (Konyaspor)

Sarı kartlar: Pozuelo, Calvo, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Rodrigues (Fatih Karagümrük)