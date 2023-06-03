Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol çaprazdan Pozuelo ile verkaç yaprak ceza sahasına giren Moreno’nun şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
15. dakikada Pozuelo’nun sağ kanattan ceza sahası önüne gönderdiği topa Adil’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
16. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşunda top kalenin üzeriye dışarıya çıktı.
23. dakikada Moreno’nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diouf’un kayarak yaptığı vuruşta kaleci Viviano gole izin vermedi.
27. dakikada Lawrence’ın uzun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne’nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
39. dakikada rakip yarı alanı sol iç tarafında topla buluşan Bruno Paz’ın şutunda Vivaonu önünde seken topu son anda çelmeyi başardı.
40. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top sol çaprazdaki Moreno’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Feghouli’nin sağ çaprazdaki Diagne’ye pasını çıkardı. Diagne’nin yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol xx, Selahattin Altay xx, Gökhan Barcın xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xxx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bouchalakis ? (Bruno Paz dk. 7 xx), Michalak xx, Pozuelo xxx, Moreno xxx, Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Muric, Mahir Emreli, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Baniya x, Rodrigues x, Levent Mercan xx, Lawrence xx, Feghouli xxx, Ozdoev xx, Lobjanidze xx, Kerim Frei xx, Diagne xx,
Yedekler: Muzaffer Kablan, Mehmet Demirci, Kazım-Richards, Efe Tatlı, Samed Onur, Colley, Shukurov, Salih Dursun, Adnan Uğur, Darri
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Goller: Moreno (dk. 40) (Konyaspor), Diagne (45+4) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Aleksandar Stanojevic (Konyaspor)
Sarı kartlar: Pozuelo, Calvo (Konyaspor), Rodrigues (Fatih Karagümrük)