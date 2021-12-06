Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yerden ceza alanına gönderdiği topa Soner vuruşunu yaptı ama top kaleci Ertaç’da kaldı.
67. dakikada sağ kanattan Hafez’in ceza sahasına yaptığı ortaya Adem’in kafa vuruşunda top kaleci Sehic’te kaldı.
80. dakikada Serdar’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Guilherme’nin gelişine şutunu kaleci Ertaç topu son anda çeldi.
87. dakikada Bytyqi’nin sağ kanttan penaltı noktasına gönderdiği topa Rahmanovic vurdu, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağın kornere çıkmasını sağladı.
90+3. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aabid’in sert şutunu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx (Michalak dk. 86 ?), Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (Mpoku dk. 61 xx), Hadziahmetovic xx, Serdar xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 61 xx), Bytyqi xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Hafez xx, Sadık xx, Wallace xx, Semih xx, Haddadi xx, Mallan xx, Aabid xx (Nshimirimana dk. 90+4 ?), Ndong xx, Mounir xx, Adem xx (Haqi dk. 90+1 ?)
Yedekler: Ahmet, Gameli, Ndizeye, Mert, Bwalya, Atakan, Mert Miraç, Muhammed
Teknik Direktör: Marius Şumudica
Sarı kartlar: Abdülkerim, Rahmanovic (Konyaspor), Şumudica (Teknik Direktör), Hafez, Sadık (Yeni Malatyaspor)