Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına giren Çekiçi, rakibini çalımlayıp kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç kornere çelmeyi başardı.

8. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

27. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Cikalleshi’nin kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.

39. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hafez rakibini çalımlayıp yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalıkxx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Serdar xx, Çekiçi xx, Bytyqi x, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Hafez xx, Sadık xx, Wallace xx, Semih xx, Haddadi xx, Mallan xx, Aabid xx, Ndong xx, Mounir xx, Adem xx

Yedekler: Ahmet, Gameli, Ndizeye, Mert, Haqi, Bwalya, Atakan, Nshimirimana, Mert Miraç, Muhammed

Teknik Direktör: Marius Şumudica