Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası içerisinden topa sert vuran Chouiar’ın şutunu kaleci Sehic güçlükle çıkardı.

53. dakikada sol kanattan hızla ilerleyen Bytyqi, ceza sahasının önünde çektiği şutla Volkan Babacan’ı geçemedi.

83. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan yaptığı ortada Serdar Gürler kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in eldivenlerinde kaldı.

87. dakikada Lima’nın kaleciye gönderdiği geri pasında araya giren Rahmanovic’in ceza sahası içinden şutu dışarı çıktı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx

Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Adil Demirbağ xx, Zymer Bytyqi xx (Robert Muriç dk. 88 ?), Amar Rahmanovic xx (Domagoj Pavicic dk. 88 ?), Muhammet Demir xx (Sokol Cikalleshi dk. 59 xx), Guilherme Haubert Sitya xx, Soner Dikmen xx (Uğurcan Yazğılı dk. 81 ?), Francisco Javier Calvo Quesada xx, Amir Hadziahmetovic xx, Ahmet Oğuz xx, Konrad Hubert Michalak xx (Amilton Minervino Da Silva dk. 59 xx)

Yedekler: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Adem Eren Kavak, Bruno Lourenço Paz, Cebrail Kareyel

Teknik Direktör: İlhan Palut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Leonardo Campos Duarte Da Silva xx, Alexandru Epureanu xx (Lucas Rodrigo Biglia dk. 55 xx), Danijel Aleksic xx (Ömer Ali Şahiner dk. 65 xx), Mounir Chouiar xxx (Serdar Gürler dk. 55 xx), Patryk Konrad Szysz xx (Chuka Stefano Okaka dk. 89 ?), Mahmut Tekdemir xx (Berkay Özcan dk. 89 ?), Deniz Türüç xx, Youssuf Ndayishimiye xx, Lucas Pedro Alves De Lima xx, Uilson De Souza Paula Junior xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı Kartlar: Francısco Javier Calvo Quesada (Konyaspor), Mahmut Tekdemir, Lucas Rodrigo Biglia, Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)