Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor : 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada kaleyi cepheden gören noktada Endri Çekici serbest vuruştan etkili bir vuruş yaptı. Erce Kardeşler topu zorlukla çıkardı.

20. dakikada sol çaprazda topla buluşan Endri Çekici’nin vuruşu üstten auta çıktı.

22. dakikada Amir Hadziahmetovic kaleyi cepheden gören noktadan etkili bir vuruş yaptı. Önünde seken topu Erce Kardeşler son anda kurtardı.

25. dakikada Guilherme’nin sol kanattan gönderdiği topu Simon Falette ön direkte yaptığı müdahaleyle son anda kornere gönderdi.

33. dakikada Bytyqi ve Kamil Ahmet Çörekçi birbirlerine yaptıkları müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

37. dakikada kontraya hızlı çıkan El Kaabi topu kendi yarı alanından Konyaspor ceza sahasına kadar sürdü. Robert Muric son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

40. dakikada Ribeiro’nun sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci İbrahim Sehic son anda kornere çeldi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Ekrem Kan xx, Esat Sancaktar xx

Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Francisco Calvo xx, Guilherme xx, Amir Hadziahmetovic xx, Robert Muric xx, Soner Dikmen xx, Endri Çekici xx, Zymer Bytyqi xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ucheuchukwu İkpeazu, Bruno Paz, Ahmet Karademir, Cebrail Kareyel, Mame Diouf

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Recep Burak Yılmaz xx, Simon Falette xx, Samuel Adekugbe xx, Ruben Ribeiro xx, Mehdi Boudjemaa xx, Onur Ergün xx, Saba Lobzhanidze xx, Kevin Varga xx, Ayoub El Kaabi xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ognjen Vranjes, Musa Çağıran, Dylan Saint-Louis, Rayane Aabid, Muhammed Mert, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı Kart: Zymer Bytyqi (Konyaspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)