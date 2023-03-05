Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

55. dakikada Soner’in sağ kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Moreno kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

59. dakikada geri pas alan Sehic’ten ceza alanında topu kapan Bajic’in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

69. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Moreno’nun sert şutunda kaleci Ferhat topu çelmeyi başardı.

78. dakikada derin bir pasla sol kanattan ceza sahasına hızla giren Sainz’ın çaprazdan sert vuruşunda kaleci Sehic topu kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahasın önü sol çaprazında topla buluşan Guilherme’nin sert şutunda kaleci Ferhat topu çeldi.

90+2. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Muric ceza yayına doğru yönelip şık bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.

90+9. dakikada ceza yayının hemen önünden kullanılan serbest vuruşta Muric’in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Ferhat kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hüüseyin Aylak xx, Ali Can Alp xx

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx (Paz dk. 74 xx), Bouchalakis xx, Mahir Emreli xx (Muric dk. 58 xx), Pozuelo xx (Çekiçi dk. 58 xx), Moreno xx (Mehmet Büyüksayar dk. 80 xx), Muhammet Demir xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Giresunspor: Ferhat Kaplan xx, Görkem Sağlam xx, Arias xx, Perez xx, Alper Uludağ xx (Faruk Can Genç dk. 45+4 xx), Campuzano xx (Kadir Seven dk. 90+4 ?), Meija xx, Serginho xx, Savicevic xx (Kuwas dk. 72 xx), Sainz x, Bajic xx (Murat Akpınar dk. 72 xx)

Yedekler: Onurcan Piri, Talha Unvan, Arda Kılıç, Faustin, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Bouchalakis, Paz, Ahmet Oğuz (Konyaspor), Ferhat Kaplan, Sainz, Faruk Can Genç, Alper Uludağ (Giresunspsor)