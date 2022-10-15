Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK’yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önü sol çaprazında Bytyqi’nin önünde kaldı. Bytyqi’nin şutu ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından köşe vuruşunda Adil’in topa elle müdahale etmesi sonucu gol iptal edildi.

55. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya Michalak kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

60. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Adil kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

85. dakikada Maxim’in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Arda topa dokundu kaleci Sehic kurtardı. Seken topu tekrar Arda kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 0-1

90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında yapılan ortaya arka direkteki Çekiçi’nin dokunduğu topu kaleci Günay çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Çağdaş Altay xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Deniz Caner Özaral xx

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Adil xx, Kahraman xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx (Muric dk. 83 ?), Çekiçi xx, Soner x (Bruno Paz dk. 75 xx), Bytyqi xx (Ikpeazu dk. 86 ?), Muhammet x (Diouf dk. 75 xx)

Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Oğulcan, Mehmet, Amilton

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay xxx, Toşca xx, Jevtovic xx, Arda xxx, Kitsiou x, Abdulkadir xx (Merkel dk. 76 xx), Furkan xx, Sagal xx (Hanousek dk. 76 xx), Maxim xx, Figueiredo xx (Mirza dk. 90+5 ?), Pekhart xx (Markovic dk. 57 xx)

Yedekler: Burak, Veliu, Halil, Ömürcan, Onurhan, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Arda (dk. 85) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Adil, Çekiçi (Konyaspor), Kitsiou, Jevtovic, Furkan, Arda, Figueiredo (Gaziantep FK)