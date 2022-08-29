Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe : 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Muhammet Demir iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası içerisinde kafayla vuruş yapan Rahmanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

22. dakikada Enner Valencia, rakibe yaptığı hareketten dolayı direkt kırımızı kart gördü. Fenerbahçe, karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

33. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Bytyqi’nin şutunda meşin yuvarlak Altay’da kaldı.

43. dakikada Robert Muriç’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Ferdi kornere gönderdi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serkan Ok xx

Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ x, Francisco Javier Calvo Quesada xx, Guilherme Haubert Sitya xx, Amir Hadziahmetovic xx, Robert Muric xx, Soner Dikmen xx, Amar Rahmanovic xx, Zymer Bytyqi xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Endri Çekici, Ucheuchukwu Mubiru İkpeazu, Mehmet Ali Büyüksayar, Bruno Lourenço Paz, Cebrail Kareyel

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Mauricio Lemos x (Serdar Dursun dk. 31 x), Attila Szalai xx, Luan Peres Petroni xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Willian Souza Arao xx, Miha Zajc xx, Lincoln Henrique xx, Emre Mor xx, Diego Martin Rossi xx, Enner Valencia x

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique Vernes, Ezgjan Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro Galvao, Osayi Samuel, Crespo Da Silva

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kırmızı Kart: Enner Valencia (dk. 22) (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Adil Demirbağ (Konyaspor)