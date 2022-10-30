Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Ramazan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Gavranovic’in kafa vuruşu üstten auta gitti.
65. dakikada savunmanın arkasına atılan topu Kayserispor defansı uzaklaştırmakta geç kalınca Onyekuru araya girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2
67. dakikada sağ kanattan Cardoso’nun ceza sahasına ortasına bekletmeden vuruşunu yapan Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
76. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ortasında Gavranovic gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
81. dakikada Belhanda’nın savunmanın arkasına attığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga’nın sert şutu kaleci Bilal’den döndü.
82. dakikada Emrah’ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortaya yükselen Cardoso’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
90. dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında Mane gelişine vurdu, kaleci Ertaç topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Ögel xx, Abdullah Bora Özkara
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Karimi x (Emrah dk. 72 x), Carole xx, Campanharo xx, Ramazan x (Gökhan dk. 58 x), Kemen x (Cardoso dk. 58 xxx), Mensah xx, Thiam xx (Mane dk. 72 x), Gavranovic xx (Mustafa Pektemek dk. 90 ?)
Yedekler: Abdulkadir, Kolovetsios, Hayrullah, İlhan, Bertolacci
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet x, Semih xx, Rodrigues x, N’Diaye xx, Stambouli x (Gökhan İnler dk. 87 ?), Akintola x (Yusuf dk. 61 x), Onyekuru xx (Assombalonga dk. 79 x), Emre x (Gulbrandsen dk. 61 x), Belhanda xx
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Bjarnason, Manev, İsmail, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Gavranovic (dk. 67), Cardoso (dk. 82) (Kayserispor), N’Diaye (dk. 13), Onyekuru (dk. 65) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Ramazan, Mensah, Hosseini, Çağdaş Atan (Kayserispor), N’Diaye, Onyekuru (Adana Demirspor)