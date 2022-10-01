Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomez’in vuruşunu defans çıkardı.
76. dakikada ceza sahası içerisinde Onur Bulut’un Umut Bozok’a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
83. dakikada topla buluşan Umut Bozok’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: RHG Enertürk Enerki
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Cardoso xx (Emrah dk. 87 ?), Ramazan xx (Gökhan dk. 69 x), Mensah xx (Bertolocci dk. 88 ?) Thiam xx, Gavranovic xx (İlhan dk. 69 x)
Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Nurettin, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx (Yusuf Yazıcı dk. 64 xx), Eren xx, Siopis xx (Densvil dk. 64 x), Hamsik xx (Umut dk. 73 xx), Bakasetas xxx (Doğucan dk. 88 ?), Abdülkadir xx (Bardhi dk. 64 x), Trezeguet xx, Gomez xx
Yedekler: Taha, Hüseyin, Naci, Yusuf Erdoğan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor), Bakasetas (dk. 76 pen.), Umut Bozok (dk. 83) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Trezeguet, Eren, Gomez (Trabzonspor), Gavranovic, Onur Bulut, Kolovetsios (Kayserispor)