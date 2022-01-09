Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor, Altay’ı konuk etti. Karşılaşma Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor, Altay’ı konuk etti. Karşılaşma Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanattan hareketlenen Emrah’ın ceza sahası içindeki vuruşunda top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
70. dakikada sağ kanattan gelen ortayı değerlendiren Mustafa Pektemek topu auta gönderdi.
88. dakikada Mane’nin ceza sahası içinde attığı pasta meşin yuvarlak ile buluşan Onur’un vuruşunda top kaleci Lis’in kucağında kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Cemil Tunç xx
Yukatel Kayserispor: Lung xxx , Attamah xxx, Hosseini xx, Cardoso xx (Gökhan dk. 65 xx), Mustafa xxx (Ramazan dk. 89 ?), Emrah xxx (Mane dk. 65 xx), Gavranovic xx (İlhan dk. 89 ?), Carole xx, İbrahim xx, Onur xx, Uzodimma xx (Yasir dk. 85 ?)
Yedekler: Cenk, Bilal, Eray, Talha, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Altay: Lis xxx, Naderi xx, Ceyhun xxx (Özgür dk. 85 ?), Zeki xxx, Martin xxx, Bamba xxx (Deniz dk. 61 xx), Thaciano xx, Marco xx (Ahmed dk. 61 xx), Murat xx, Thiam xx, Eren xx (Kappel dk. 46 xx)
Yedekler: Cihan, Cem, Kazımcan, Tugay, İbrahim
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı Kart: Ceyhun (Altay)
Gol: Mustafa Pektemek (dk. 33) (Kayserispor)