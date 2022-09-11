Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright’ın kafa vuruşunda top auta gitti.
14. dakikada sol kanattan atağa kalkan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
16. dakikada Ghacha’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Soner’in vuruşunda top dışarı çıktı.
18. dakikada Thiam’ın sol kanattan Gavranovic’e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, İlker Takpak xxx, Selahattin Alpay xxx
Y. Kayserispor: Bilal Bayazıt xx, Onur Bulut xxx, Kolovetsios xxx, Arif Kocaman xx, Carole xxx, Campanharo xx, Cardoso xx, Ramazan Civelek xx, Mensah xxx, Thiam xxx, Gavranovic xx
Yedekler: Abdulkadir, Kemen, Gökhan, Mane, Hayrullah, İlhan, Talha, Nurettin, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xxx, Veysel Sarı xxx, Kudryashov xx, Güray Vural xx, Fernando xx, Soner Aydoğdu xx, Ndao xxx, Hakan Özmert xxx, Ghacha xx, Wright xxx
Yedekler: Muhammed, Cemali, Bünyamin, Silva, Gökdeniz, Ufuk, Nakajima, Luyindama, Mustafa, Sinan
Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
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|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
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|10
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|5
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|8
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|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. İstanbulspor
|5
|6
|14. Kasımpaşa
|5
|6
|15. Karagümrük
|5
|5
|16. Sivasspor
|6
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Rizespor
|4
|6
|10. Samsunspor
|5
|6
|11. Manisa Futbol Kulübü
|4
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Ö.K Yeni Malatya
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Denizlispor
|5
|1
|19. Altay
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Real Betis
|4
|9
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|4
|1
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0