Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Djokanovic’in ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
13. dakikada kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta Kemen’in sert şutunda kaleci Gökhan iki hamlede topa sahip oldu.
17. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Uzodimma’nın şutunda kaleciyi geçen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.
24. dakikada Milson’un savunmaya yaptığı baskı sonucunda topu önünde bulan Kitsiou’nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Cihat Aydın xx, Murat Şener xx, Hüseyin Aylak xx
Kayserispor: Bilal x, Uzodimma x, Hosseini x, Attamah x, Kolovetsios xx, Gökhan x, Baran x, Kemen xx, Mane x, Gavranovic x, Thiam x
Yedekler: Mehmet, İlhan, Berat, Ramazan, Talha, Ethem, Ahmet, Mert, Muhammed, Arif
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Ankaragücü: Gökhan x, Malcuit xx, Atakan x, Mujakic xx, Kitsiou xx, Djokanovic xx, Taylan xx, Hanousek xx, Emre xx, Milson xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır, Chatzigiovanis, Diack, Beridze, Radakovic, Hasan Ali, Arda, Gökhan, Ferdi, Fıratcan
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Gol: Kitsiou (dk. 24) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Atakan (Ankaragücü)