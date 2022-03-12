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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti.

Spor 12.03.2022, 18:00
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Boyd’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse’nin vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Umut Bozuk’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muleka’nın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada Boldrin’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Doğucan Haspolat’tan seken topu Selim Ay, Holmen’in önüne gönderdi. Holmen’in ardından meşin yuvarlak Cisse’de kaldı. Cisse’den seken topu alan Selim Ay ise ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

71. dakikada Hajradinovic’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Umut Bozuk’un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

74. dakikada sol kanattan Hajradinovic’in ortasında ceza sahası içinde topu alan Fall düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

86. dakikada sol kanatta Baiano’nun Umut Bozok’a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Sarper Barış Saka, Baiano’ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Tarkan Serbest xx, Mortadha xxx, Doğucan Haspolat xx (Tunay Torun dk. 90+3 ?), Eysseric xxx (Rayane Aabid dk. 87 ?), Fall xx (Ahmet Emin Engin dk. 90+3 ?), Hajradinovic xx, Muleka xxx, Mabil xxx (Umut Bozok dk. 61 xx)

Yedekler: Harun Tekin, Michal Travnik, Evren Eren Elmalı, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Uros Spajic

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Baiano x, Holmen x, Selim Ay x, Eren Albayrak x (Cemali Sertel dk. 46 x), Phiri x, Gedson Fernandes x (Erik Sabo dk. 80 ?), Boyd x, Boldrin x (Deniz Hümmet, 77 x), Bolasie x (Yusuf Sarı dk. 57 x), Cisse x (Pohjanpalo dk. 77 x)

Yedekler: Tarık Çetin, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Kubilay Kanatsızkuş, Emir Han Topçu

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Mabil (dk. 27), Umut Bozok (dk. 71), Fall (dk. 74) (Kasımpaşa), Selim Ay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Baiano (dk. 86) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

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