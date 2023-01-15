Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Matteo Ricci’nin ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Ibrahim Dresevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada Kazım Kazım’ın pasında ceza sahası içi solunda topu alan Fabio Borini’nin topu düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

81. dakikada Matteo Ricci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Otabek Shukurov’un kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı çeldi.

90+10. dakikada defasın uzun pasında ceza sahası içinde Ryan Donk’un indirdiği topu alan Stephane Bahoken yerden sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Çağdaş Altay ilk önce golü iptal etti. Daha sonra VAR’dan pozisyonu izleyen Çağdaş Altay golü verdi. 2-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Florent Hadergjonaj x (Celina dk. 67 x), Daniel Graovac x (Ali Sühan Demirel dk. 80 ?), Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Mickael Tirpan xx, Eysseric xx, Mortadha Ben Ouannes xx, Ahmet Emin Engin xx (Berat Kalkan dk. 73 x), Haris Hajradinovic xx (Yunus Mallı dk. 73 x), Stephane Bahoken xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Sadık Çiftpınar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Davide Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, Ibrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx, Matteo Ricci xxx, Otabek Shukurov xx (Samed Onur dk. 90+1 ?), Magomed Ozdoev xx (Nicholas Lawrence dk. 79 ?), Ebrima Colley xx (Adnan Uğur dk. 90+2 ?), Fabio Borini xxx (Kerim Frei dk. 71 x), Kazım Kazım xx

Yedekler: Viviano, Muzaffer Cem Kablan, Salih Dursun, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Florent Hadergjonaj (dk. 29 pen.), Stephane Bahoken (dk. 90+10) (Kasımpaşa), Ibrahim Dresevic (dk. 51), Fabio Borini (dk. 61) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Mickael Tirpan, Daniel Graovac, Stephane Bahoken (Kasımpaşa), Ebrima Colley, Adnan Uğur, Andrea Pirlo, Davide Biraschi (Fatih Karagümrük)