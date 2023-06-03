Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 5 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 5-2’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Masuaku’nun yerden pasında Cenk topuğuyla ceza sahası içi sol çaprazındaki Aboubakar’ı topla buluşturdu. Aboubakar plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Eysseric’in içeri çevirdiği topa arka direkte Aytaç’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

70. dakikada ceza sahasına sokulan Welinton’un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topun sahibi olan Mounir’in uzak direğe yaptığı plase vuruşta kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Cenk’in Aboubakar ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

79. dakikada Cenk’in ara pasında ceza yayı önünde Tayfur Bingöl topun sahibi oldu. Tayfur’un ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4

86. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Donk, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-4

90+10. dakikada Djilobodji’nin Cenk’e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem VAR’da izleyerek penaltıya hükmetti.

90+13. dakikada Atiba’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Erdem’in sağından ağlara gitti. 2-5

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan xx (Mounir dk. 58 x), Malsa xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx (Berat Kalkan dk. 83 ?), Hajradinovic xx (Koita dk. 58 x), Ben Ouannes xx, Fall xx (Ahmet Engin dk. 85 ?)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Tunay Torun, Bahoken, Taylan Aydın, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Welinton xx, Necip Uysal xx (Atiba Hutchinson dk. 90+1 xxx), Masuaku xx, Amir xx (Umut Meraş dk. 90+1 ?), Salih Uçan xx (Berkay Vardar dk. 90+1 ?), Muleka xx (Tayfur Bingöl dk. 68 x), Cenk Tosun xxx, Fernandes xxx, Aboubakar xxx (Kerem Atakan Kesgin dk. 90 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Yıldız, Aytuğ Kömeç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Gedson Fernandes (dk. 20), Cenk Tosun (dk. 30), Aboubakar (dk. 49), Tayfur Bingöl (dk. 79), Atiba (dk. 90+13 pen.) (Beşiktaş), Aytaç Kara (dk. 62), Donk (dk. 86) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Welinton, Masuaku, Berkay Vardar (Beşiktaş), Hajradinovic, Djilobodji (Kasımpaşa)