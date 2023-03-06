Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Larsson’un savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım’ın karşı karşıya pozisyonda ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Eysseric’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Leite’nin müdahalesiyle ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Chouiar, yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Koita, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

39. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın hatası sonrasında araya giren Fall’ın pasında, topla buluşan Koita’nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Bünyamin’in ceza sahası içinde Couiar’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR talimatıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Fernando, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Olguncan xx, Volkan Narinç xx

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Fabiano xx, Djilobodji xx, Ryan Donk xx, Ben Ouanes xx, Eysseric xx, Mickael Malsa xx, Mickael Tırpan xx, Fall xx, Chouiar xx, Koita xx

Yedekler: Ramazan Özkanlı, Tunay Torun, Hajradinovic, Tarkan Serbest, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Gholizadeh,

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Antalyaspor: Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Ömer Toprak xx, Güray Vural xx, Erdal Rakip xx, Fernando xx, Ghacha xx, Mehmedi xx, Larsson xx, Bertuğ Yıldırım xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Emrecan Uzunhan, Haji Wright, Ndao, Ufuk Akyol, Mampasi, Sinan Gümüş, Szabo

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Chouiar (dk. 22), Koita (dk. 39) (Kasımpaşa), Fernando (dk. 45 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Chouiar, Eysseric (Kasımpaşa)