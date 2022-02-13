Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Oğuz Aydın’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Daniel Candeias’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
65. dakikada Tarkan Sebest’in ara pasıyla ceza sahası içi sol tarafına hareketlenen Muleka bekletmeden pasını Mamadou Fall’a aktardı. Fall’ın altıpasta boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
68. dakikada Evren Eren Elmalı’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Muleka’nın kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
74. dakikada Haris Hajradinovic’in geri pasında araya giren Tayfur Bingöl pasını ceza sahası içi sol tarafında bulunan Efkan Bekiroğlu’na aktardı. Efkan çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Tarkan Serbest xx, Evren Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Mamadou Fall xxx, Rayane Aabid xx (Jackson Muleka dk. 49 x), Haris Hajradinovic xx, Ahmet Emin Engin xx (Awer Mabil dk. 59 x), Umut Bozok x (Michal Travnik dk. 82 ?)
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Michal Travnik, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Uros Spajic
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Alanyaspor: Marafona xx, Çağan Kayra Erciyas xx (Umut Güneş, dk. 46 x), Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Ahmet Gülay xx (Cristian Borja dk. 46 x), Novais xx, Daniel Candeias xx, Emirhan Aydoğan xx (Milunovic dk. 46 x), Efkan Bekiroğlu xx, Oğuz Aydın xx (Diedhiou dk. 71 x), Wilson Eduardo xxx (Tayfur Bingöl dk. 64 x)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Leroy Fer, Erencan Yardımcı, Awaziem, Miha Mevlja
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Mamadou Fall (dk. 65), Mamadou Fall (dk. 68) (Kasımpaşa), Wilson Eduardo (dk. 42), Efkan Bekiroğlu (dk. 74) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa), Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)