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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 17.04.2022, 16:57
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Tunay Torun’un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Muric başarılı oldu. Dönen topa Fall’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Adana Demirspor ceza alanından topu uzaklaştırmak isterken Mortadha sol çaprazda Samet’ten topu kaptı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisine gönderdiği pasta Hajradinovic’in gelişine vuruşunu Tayyip araya girerek kornere çeldi.

11. dakikada Kasımpaşa’nın sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Tunay’ın içeriye ortasında Donk’un kafa vuruşu savunmadan döndü. Topu tekrar alan Donk’un ikinci şutu da defanstan oyun alanına geri geldi. Dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Doğucan vuruşunu savunmada Rassoul karşıladı. Ancak pozisyonu takip eden Doğucan ikinci vuruşta ağları sarstı. 1-0

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli’nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul sol köşeden tokatlayarak kornere gönderdi.

45+1. dakikada topla hızlı çıkan Muleka sağdan bindiren Hadergjonaj’ı gördü. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez topu tekrar Muleka’ya gönderdi. Muleka’nın penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 2-0

45+3. dakikada Balotelli’nin orta sahada Doğucan ile girdiği ikili mücadelede rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam, Balotelli’ye kırmızı kart gösterdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mustafa Savranlar xx, Ata Yıldırım xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx (Spajic dk. 18 x), Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Fall xx, Tunay Torun xx, Hajradinovic xx, Mortadha xx, Muleka xx

Yedekler: Harun Tekin, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Travnik, Aabid, Eysseric, Mabil, Ahmet Engin, Umut Bozok

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet Akaydın xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Stambouli xx, Gökhan İnler xx, Yunus Akgün xx, Belhanda xx, Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Alper Uludağ, İsmail Çokçalış, Simon Deli, Sinan Kurt, Akintola, Mustafa Kapı, Erhun Öztümer, Djokovic, Assombalonga

Teknik Direktör: Vincenzo Montello

Goller: Doğucan Haspolat (dk. 11), Muleka (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Balotelli (dk. 45+3) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Hadergjonaj (Kasımpaşa), Rassoul (Adana Demirspor)

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