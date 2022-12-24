Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada soldan topla ceza sahası içine giren Uğur’un yerden verdiği pasta Dia Saba, rakibinden sıyrılıp kale sahası içinden kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes’i gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, pasını sol çaprazda müsait durumdaki Ben Ouannes’e aktardı. Bu futbolcu düzeltip şık bir plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Furkan Ürün xx, Cemil Tunç xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Bruma xx, Petretta xx, Tirpan x, Aytaç Kara x, Fall xxx, Ben Ouannes xxx, Hajradinovic xx, Koita xxx

Yedekler: Erdem, Donk, Tunay, Yunus, Eysseric, Tarkan, Ahmet Emin, Bahoken, Berat, Celina

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sivasspor: Ali Şaşal x, Caner xx, Goutas x, Camara x, Uğur xxx, Charisis xx, Ulvestad xx, Erdoğan xx, Robin xxx, Dia Saba xxx, Yatabare x

Yedekler: Muammer Zülfikar, Murat Paluli, Max Gradel, Angielski, Emre Gökay, Ahmet Musa, Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Dia Saba (dk. 15) (Sivasspor), Ben Ouannes (dk. 39) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Fall (Kasımpaşa)