Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Taylan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Beridze’nin ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Sowe’nin penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

58. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Engin’in yarım vole şeklinde yaptığı vuruş üst direkten döndü. Dönen topa altıpas içi sağ tarafında kaleci Gökhan’dan önce yükselen Koita’nın kafası filelere gitti. 1-0

66. dakikada Ahmet Engin’in sol taraftan ceza sahasına ortasında kale önünde Celina’nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır çizgi üzerinde tokatlayarak gole izin vermedi.

68. dakikada sol taraftan Beridze’nin pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Sowe’un ceza yayı çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertuğrul’da kaldı.

85. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışı sonrasında Emre Kılınç sağ çaprazdan ceza sahasına girerek pasını yerden içeri çevirdi. Arka direğe açılan topu, Chatzigiovanis ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, İlker Takpak xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Graovac xx, Donk xx, Hadergjonaj xx, Petretta xx, Tirpan xx, Celina xx, Aytaç xx, Fall xx (Tunay dk. 90+1 ?), Ahmet Emin xx (Berat dk. 84 ?), Ali Sühan xx (Koita dk. 45 xx)

Yedekler: Yunus Emre, Bruma, Mehmet Feyzi, Yasin, Nihat, Oğuzhan, Selim

Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankaragücü: Gökhan xx (Bahadır dk. 65 x), Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Tolga xx, Taylan xx (Pedro dk. 68 x), Pedrinho xx, Beridze xx (Chatzigiovannis dk. 83 xx), Jese xx (Emre Kılınç dk. 65 x), Sowe xx

Yedekler: Oğuz, Atakan, Şahverdi, Ariyibi, Diack, Fıratcan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Koita (dk. 58) (Kasımpaşa), Chatzigiovannis (dk. 85) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Chatzigiovannis, Malcuit (MKE Ankaragücü), Koita (Kasımpaşa)