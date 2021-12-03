Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Doğucan’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Umut kaleciyle karşı karşıya kaldı. Umut’un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

55. dakikada Ghezzal’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi’nin sağ çaprazdan dar açıda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.

68. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde Welinton vuruşunu yaptı. Kasımpaşa savunmasının çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

73. dakikada ceza yayı üzerinden Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’in müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Atiba’nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Can’ın kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun’dan döndü.

82. dakikada sol taraftan Eren Elmalı’nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Bozok’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Donk xx, Sakıb Aytaç xx (Eren Elmalı dk. 77 xxx), Doğucan Haspolat xx (Tarkan Serbest dk. 77 x), Hajradinovic xx (Travnik dk. 84 ?), Eysseric xx, Yusuf Erdoğan xx (Ben Ouannes dk. 84 ?), Umut Bozok xxx, Jörgensen xx (Varga dk. 46 x)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ahmet Engin, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Vida xx, Welinton xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef xx, Atiba xx (Kenan Karaman dk. 88 ?), Larin xx (N’koudou dk. 67 x), Ghezzal xx (Mehmet Topal dk. 77 x), Can Bozdoğan xxx, Batshuayi xx (Güven Yalçın dk. 88 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Serdar Saatçi, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Can Bozdoğan (dk. 12) (Beşiktaş), Umut Bozok (dk. 82) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Josef, Larin, Welinton (Beşiktaş) Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, Travnik (Kasımpaşa)