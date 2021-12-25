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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 25.12.2021, 14:30
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan Ben Ouannes’in içeri çevirdiği topa kale önünde Donk’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada sol taraftan Ahmet Engin’in içeri çevirdiği topa kale önünde Ben Ouannes’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada sağ taraftan Eysseric’in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Donk topla buluştu. Donk’un düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Selahattin Altay xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Donk xxx, Brecka xx, Eren Elmalı xx, Ahmet Engin xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouannes xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Travnik, Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt,

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Altay: Lis xx, Cebrail Karayel xx, Thiam xx, Björkander xx, Naderi x (Aka dk. 24 x), Pinares xx, Zeki Yıldırım xx, Poko xx, Kazımcan Karataş xx, Kappel xx, Paixao xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Rayyan, Rodriguez, Bamba, Thaciano, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gol: Donk (dk. 34) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Naderi (Altay), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

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