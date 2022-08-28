Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı A. Hatayspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı A. Hatayspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
75. dakikada Adekugbe’nin sol taraftan orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.
81. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Varga’nın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kontrol etti.
89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında oluşan karambolde Varga’nın vuruşunda top kaleci Ertuğrul’da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Cemil Tunç xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Graovac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Turgay Gemicibaşı xx (Aytaç Kara dk. 74 x), Fall xx, Hajradinovic xxx (Bruma dk. 85 ?), Eysseric xx (Ahmet Engin dk. 74 x), Celina xxx (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 82 ?), Bahoken xx (Erdem Çetinkaya dk. 85 ?)
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Şenol Can
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 78 x), Vranjes xx (Varga dk. 46 x), Falette xx, Adekugbe xx, Boudjemaa xx, Ribeiro xx (Onur Ergün dk. 75 x), Aabid xx (Muhammed Mert dk. 75 x), Lobjanidze xx, El Kaabi xx, Sadık Baş xx (Recep Burak Yılmaz dk. 46 x)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağpıran, Saint Louis, Burak Öksüz, Engin Can Aksoy
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Hajradinovic (dk. 36) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Turgay Gemicibaşı, Ahmet Engin, Fall (Kasımpaşa), Recep Burak Yılmaz (Hatayspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|3
|6
|7. Antalyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|3
|6
|9. Giresunspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Alanyaspor
|4
|5
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|3
|5
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|2
|4
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Erzurumspor
|3
|3
|12. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|3
|7
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|3
|1