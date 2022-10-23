Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada araya atılan pas ile topla buluşan Mamadou Fall, bekletmeden içeri çıkardı. Topla buluşan Hajradinovic gelişine şutu çekti ve kaleci savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Kasımpaşa atağında Tirpan’ın düzgün şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

36. dakikada Kayserispor atağında sağ taraftan topla beraber ilerleyen Kemen’in ortasında Thiam gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta gitti.

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas ile topla buluşan Mensah’ın kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada Kemen’in sağ taraftan arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direkten filelere gitti. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kürşad Filiz xx, Özgür Ertem xx, Salih Mazlum xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xx, Mickael Tirpan xx, Valentin Eysseric xx, Mamadou Fall xx, Celina xx, Bahoken xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Engin, Petretta, Aytaç Kara, Turgay Gemicibaşı, Ali Demirel

Teknik Direktör: Şenol Can

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Ramazan Civelek xx, Michel Kemen xx, Bernand Mensah xx, Cardoso xx, Mame Thiam xx

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Ali Karimi, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Gavranovic, Carlos Mane, İlhan Parlak, Eray Özbek, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Mame Thiam (dk. 43) (Kayserispor)