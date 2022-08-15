Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 6-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Fenerbahçeli futbolcular rakip yarı sahada pres yaparken topu kazanan Joshua King, Enner Valencia’yı topla buluşturdu. Valencia’nın şutunda top kalecinin sağından fileler ile buluştu. 0-4

63. dakikada sol taraftan Ferdi’nin ortasında Valencia topu Miha Zajc’a indirdi. Şık bir hareket ile topu önüne alan Zajc’ın vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

66. dakikada Osayi Samuel’in pasında rakip sahada topu sürerek ceza sahası içine giren Emre Mor, defans oyuncusuna çalım atarak sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve top kalenin solundan auta çıktı.

86. dakikada Crespo’nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan şutunu çeken Arda, kaleci Ertuğrul’un bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. 0-5

88. dakikada Berat’ın pasında topla buluşan Ahmet Engin şutunu çekti. Kaleci Altay topu kornere çeldi.

90+2. dakikada sağ taraftan Serdar Dursun’un pasında topla buluşan Arda Güler, rakibini çalımladı ve sol ayağı ile topu filelere yolladı. 0-6

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Kemal Yılmaz xx

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x, Daniel Graovac xx, Hasan Emre xx, Raoul Petretta xx, Aytaç Kara x (Yasin Özcan dk. 82 x), Mamadou Fall xx (Berat Kalkan dk. 78 x), Haris Hajradinovic xx, Valentin Eysseric xx (Yunus Mallı dk. 78 x), Bersant Celina x (Turgay Gemicibaşı dk. 46 x), Stephane Bahoken x(Ahmet Engin dk. 61 x)

Yedekler:Erdem Canpolat,Tunay Torun, Erdem Çetinkaya, Feyzi Yıldırım, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Osayi Samuel xx, Gustavo Henrique xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xxx (Diego Rossi dk. 69 xx), Willian Arao xx (Miguel Crespo dk.69 xx), Miha Zajc xx, Emre Mor xx (Luan Peres dk.77 x), Lincoln xx, Enner Valencia xxx (Arda Güler dk. 69 xxx), Joshua King xxx (Serdar Dursun dk. 77 x)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Bruma, Lemos, Burak Kapacak, İsmail Yüksek

Kırmızı kart: Emre Yeşilyurt (dk. 16) (Kasımpaşa)

Goller: Joshua King (dk. 8), Enner Valencia (dk. 33, 58), Emre Mor (dk. 45+3), Arda Güler (dk. 86, 90+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Stephane Bahoken (Kasımpaşa) Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)