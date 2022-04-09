Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan semt derbisinde Karagümrük, Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan semt derbisinde Karagümrük, Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Kasımpaşa çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Travnik ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasından yükselen Spajic’in kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi, dönen topu savunma kornere gönderdi.
67. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Doğucan kullandı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada savunmanın boşluğundan faydalanan Tarkan yakın mesafeden bir vuruşla farkı 2’ye indirdi. 2-1
72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahası önündeki Emre Mor’u gördü. Bu futbolcunun yerden pasında soldan ceza sahası içine giren Bistrovic topla buluştu. Bistrovic’in düzeltip vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
82. dakikada kazanılan korner atışında Spajic’in kafa vuruşunda top Tunay’da kaldı. Bu futbolcunun yeniden ceza sahasına yaptığı ortada Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2
90+1. dakikada Karagümrük ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Mabil geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Özgür Ertem xx, Murat Altan xx
Karagümrük: Viviano xxx, Luckassen xx, Biraschi xxx, Burak xxx, Balkovec xxx, Biglia xxx, Emre xxx, Adnan xxx (Levent Mercan dk. 87 ?), Karamoh xx (Toure dk. 90+3 ?), Jimmy Durmaz xxx (Bistrovic dk. 63 xxx), Pesic xxx (Ahmed Musa dk. 64 xx)
Yedekler: Utku, Salih, Alparslan, Caner, Samed
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj x, Spajic xx, Tarkan x, Ben Ouannes x, Doğucan xx (Donk dk. 88 ?), Muleka xx, Aabid x (Travnik dk. 46 xx), Ahmet x (Fall dk. 46 xx), Eren xx (Mabil dk. 46 xx), Umut Bozok x (Tunay dk. 63 xx)
Yedekler: Erdem, Harun, Bruma, Brecka, Mehmet Feyzi
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Adnan Uğur (dk. 31), Pesic (dk. 37), Bistrovic (dk. 72) (Karagümrük), Tarkan (dk. 67), Muleka (dk. 82) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Jimmy Durmaz, Adnan, Emre Mor (Karagümrük), Eren, Tarkan, Spajic (Kasımpaşa)