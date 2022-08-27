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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Karagümrük, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 27.08.2022, 19:36
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Karagümrük, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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