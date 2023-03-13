Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 3 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor evinde karşılaştığı DG Sivasspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Lokilo’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Duhaney’in uzak köşeye vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

74. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ kanattan ortasında arka direkte topu önünde bulan Max Gradel’in yere çarptırarak yaptığı vuruşta kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

80. dakikada kaleci David Jensen’in hızlı oynaması için hakem Halil Umut Meler’e itiraz eden Max Gradel sarı kart gördü. Daha sonra Halil Umut Meler’in bu kararı sonrası alkışlayan Gradel ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88. dakikada Samba Kamara’nın geri pasında araya giren Jason Lokilo’nun ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşa Vural ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ekrem Kan xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Mahamadou Ba xx (Onur Ergün dk. 70 x), Muammer Sarıkaya xx, Eduart Rroca xx (Valmir Veliu dk. 46 x), Jason Lokilo xxx, Valon Ethemi xxx (Emir Kaan Gültekin dk. 75 x), Emeka Eze xxx (Florian Loshaj dk. 86 ?)

Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Simon Deli, Adi Mehremic, Kerem Şen

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Alaaddin Okumuş x (Hakan Arslan dk. 60 x), Goutas x, Samba Camara x, Ziya Erdal x, Kader Keita x, Fredrik Ulvestad x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46 x), Charilaos Charisis x (Ahmed Musa dk. 89 ?), Clinton N’Jie x (Samuel Saiz dk. 46 x), Max Gradel x, Leke James x (Caicedo dk. 46 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Emre Gökay, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Valon Ethemi (dk. 7 pen.), Demeaco Duhaney (dk. 59), Jason Lokilo (dk. 88) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Max Gradel (dk. 80) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Okan Erdoğan, Ba, Lokilo (İstanbulspor), Samba Camara, Samuel Saiz (Sivasspor)