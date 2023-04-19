Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 3 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Jason Lokilo’nun hatasında araya giren Güray Vural pasını ceza sahası içindeki Haji Wright’a aktardı. Wright’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
55. dakikada sol kanatta Erdal Rakip’in hatasında topu kapan Eduart Rroca pasını ceza yayı bölgesindeki Onur Ergün’e aktardı. Onur ceza sahası içine girip rakiplerini geçmek isterken topu ayağından aştı. Pozisyonunda devamında penaltı noktası yakınında Fredy’nin uzaklaştırmak istediği topa Onur Ergün’ün kayarak müdahalesinde meşin yuvarlak kaleci Helton Leite’nin üzerinden ağlarla buluştu. 3-2
85. dakikada kale önünde Emrecan Uzunhan’ın vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında Emeka Eze’nin Bertuğ Yıldırım’a yaptığı hareket sonrasında hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada penaltıda topun başına geçen Haji Wright meşin yuvarlağı kaleci David Jensen’in solundan ağlara gönderdi. 3-3
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Ekrem Kan xx, Özgür Ertem xx
İstanbulspor: David Jensen x, Demeaco Duhaney xx, Mehmet Yeşil xx, Simon Deli xx, Tuncer Duhan Aksu xx (Ali Yaşar dk. 78 x), Mahamadou Ba xxx (Muammer Sarıkaya dk. 73 x), Onur Ergün xx, Jason Lokilo xxx (Ertuğrul Ersoy dk. 73 x), Eduart Rroca xxx, Valon Ethemi xx (Emir Kaan Gültekin dk. 84 ?), Emeka Eze xx
Yedekler: Alp Arda, Kerem Şen, Okan Erdoğan, Florian Loshaj, Adi Mehremic, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Helton Leite x, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Emrecan Uzunhan xx, Güray Vural xx, Ufuk Akyol x (Erdal Rakip dk. 46 x), Fernando xxx (Ömer Toprak 90+6 ?), Alassane Ndao xx (Bertuğ Yıldırım dk. 62 x), Sam Larsson xx (Shoya Nakajima dk. 71 x), Doğukan Sinik x (Fredy dk. 46 xx), Haji Wright xxx
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Mark Mampassi, Houssam Ghacha
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Eduart Rroca (dk. 6), Mahamadou Ba (dk. 45), Onur Ergün (dk. 54) (İstanbulspor), Fernando (dk. 43), Haji Wright (dk. 51 ve dk. 88 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Jason Lokilo, Valon Ethemi, Mahamadou Ba, Tuncer Duhan Aksu, Demeaco Duhaney, David Jensen, Onur Ergün, Simon Deli (İstanbulspor), Fredy (Antalyaspor)