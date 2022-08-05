banner528

banner549

banner547

Son Dakika
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği

Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 05.08.2022, 23:03 05.08.2022, 23:30
Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Topalli’nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında oluşan tehlikeli atağı Trabzonspor savunmasında Hugo son anda uzaklaştırdı.

86. dakikada sağ taraftan Bakasetas’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Denswil’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Cornelius’un şutunda top üstten dışarı gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

İstanbulspor: Jensen x, Oğuzhan xx (Kağan dk. 61 xx), Okan xx, Mehmet Yeşil x, Duhan x, Melih xx, Ali Yaşar xx, Ferhat Yazgan xx (Muammer dk. 61 xx), Topalli xx (Ethemi dk. 90 ?), Abazaj x (Ebert dk. 69 xx), İbrahim x (Emir Kaan dk. 90 ?)

Yedekler: Mücahit, Ljubic, Ologo, Abdullah Aydın, Aldin Cajic

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx (Denswil dk. 75 xxx), Dorukhan xx, Hugo xx, Eren xx, Siopis xx, Abdülkadir xx, Visca xx (Kouassi dk. 80 xx), Trezeguet xx (Djaniny dk. 80 xx), Bakasetas xx, Cornelius xx

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan, Berat, Yusuf, Doğucan, Kerem, Emrehan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cornelius (dk. 16), Denswil (dk. 86) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Duhan (İstanbulspor), Trezeguet, Siopis (Trabzonspor)

Yorumlar (0)
25°
açık