Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Rroca’nın ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vuruşunda kale çizgisine paralel geçen top direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı sol tarafta önünde bulan Topalli’nin arka direkteki vuruşu yan ağlarda kaldı.
56. dakikada İstanbulspor atağında sol taraftan Buhan’ın ortasında ceza sahası içinde İbrahim’in kafa vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.
81. dakikada Lobjanidze, sol kanatta çalımlarla ilerledikten sonra ortasını ceza alanına gönderdi. Sağ çaprazda meşin yuvarlağı önüne alan Ze Luis’in yerden vuruşunda kaleci Jensen topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Selahattin Altay xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Oğuzhan Berber xx, Michael Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Eduart Rroca xx, Okan Erdoğan xx (Patrick Ebert dk. 63 x), Melih Kabasakal xx (Kristal Abazaj dk. 81 ?), Valon Ethemi xx, Jetmir Topalli xx, İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Demeaco Duhaney, Yusuf Ali Özer, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet xx, Recep Burak Yılmaz xx, Burak Öksüz xx, Samuel Adekugbe xx, Onur Ergün xx (Musa Çağıran dk. 74 x), Aabid Rayane xx, El Kaabi xx, Ruben Ribeiro xx (Mehdi Boudjemaa dk. 74 x), Kaan Kanak xx (Saba Lobjanidze dk. 63), Ze Luis xx (Kevin Varga dk. 88 ?)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra Boyar, Simon Falette, Muhammed Mert, Kerim Alıcı, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: El Kaabi (dk. 24) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Rroca, Ologo, Ebert (İstanbulspor), El Kaabi, Onur Ergün, Kaan Kanak, Aabid, Boudjemaa (Hatayspor)