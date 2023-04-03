Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sağ kanatta topu kapan Emeka Eze’nin ceza yayından sağından vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı çeldi.

75. dakikada Emeka Eze’nin rakiplerini çalımlayıp ceza sahası içi sağ taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

82. dakikada Demeaco Duhaney’in sağ kanattan ortasında arka direkte topu alan Valon Ethemi’nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında Davide Biraschi’nin Mehmet Yeşil’e yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan Biraschi’ye sarı kart gösterdi. Maçın 90. dakikasından da sarı kartı olan Davide Biraschi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Abdullah Bora Özkara xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Florian Loshaj xx (Kerem Şen dk. 63 x), Mahamadou Ba xx, Muammer Sarıkaya xx (Simon Deli dk. 90+2 ?), Jason Lokilo xx (Adi Mehremic dk. 90+5 ?), Valon Ethemi xx (Ertuğrul Ersoy dk. 90+5 ?), Emir Kaan Gültekin xx (Emeka Eze dk. 63 x)

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Mirza Cihan, Oğuzhan Berber, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Davide Biraschi xx, Bruno Rodrigues xx, İbrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx, Andrea Bertolacci xx (Sofiane Feghouli dk. 74 x), Matteo Ricci xx (Otabek Shukurov dk. 86 ?), Magomed Ozdoev xx (Lawrence Nicholas dk. 86 ?), Burak Kapacak xx (Kerim Frei dk. 62 x), Fabio Borini xx (Ebrima Colley, dk. 74 x), Mbaye Diagne xx

Yedekler: Muzaffet Cem Kablan, Saba Lobjanidze, Adem Ljajic, Salih Dursun, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Gol: Mbaye Diagne (dk. 27) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Davide Biraschi (dk. 90+4) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin, Florian Loshaj, Jason Lokilo, Emeka Eze, Ali Yaşar, Fatih Tekke (İstanbulspor), Matteo Ricci (Fatih Karagümrük)