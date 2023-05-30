Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Emre Akbaba’nın vuruşunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

20. dakikada sol tarafta topla buluşan Rodrigues ceza sahasına gönderdiği pasta, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emre Akbaba’nın dönerek yaptığı vuruşta direğe de çarpan top kaleci Jensen’de kaldı.

35. dakikada savunmanın kısa kalan pasında araya giren Gulbrandsen, topla birlikte ceza sahasına girip kaleci Jensen’le karşı karşıya kaldı. Gulbrandsen boş durumdaki Emre Akbaba gönderdi. Bu oyuncu da boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada sağ taraftan Lokilo’nun yaptığı ortada arka direkte yakın mesafeden Topalli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Bahtiyar Birinci xx, Samet Çavuş xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Mehmet Yeşil xx, Simon Deli xx, Ali Yaşar xx, Mahamadou Ba xx, Eduart Rroca xx, Onur Ergün xx, Sindrit Guri xx, Jason Lokilo xx, Jetmir Topalli xx

Yedekler: Alp Arda, Mirza Cihan, Valmir Veliu, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Adi Mehremic, Florian Loshaj, Michael Ologo

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adana Demirspor: Goran Karacic xx, İsmail Çokçalış xx, Jorge Morel xx, Semih Güler xx, Kevin Rodrigues xx, Furkan Soyalp xx, Badou Ndiaye xx, Yusuf Erdoğan xx, Emre Akbaba xx, David Akintola xx, Fredrik Gulbrandsen xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Younes Belhanda, Jovan Manev, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Mert Çetin, Samuel Nongoh, Gökhan İnler, Benjamin Stambouli

Teknik Sorumlu: Daniele Russo

Gol: Emre Akbaba (dk. 35) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Emre Akbaba (Adana Demirspor)