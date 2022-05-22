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Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 4 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 4-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 22.05.2022, 21:07
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 4 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 4-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Kahraba’nın soldan ceza sahasına ortasına altı pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Bertuğ meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

66. dakikada Boudjemaa’nın pasında topla buluşan Kahraba, ceza sahası çizgisi sol çizgisinden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

74. dakikada Eray’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde El Kaabi dokundu direk dibinden topu kaleci çıkardı, devamında Fatih şutunu çekerek topu ağlara gönderdi ancak kaleci Göktan’a faul yapıldığı gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

81. dakikada Sadık, sağdan ceza sahasına girdi, pasını aktardı, Bertuğ topu ayağından sektirdi, o noktada bulunan El Kaabi sert bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi. 4-1

87. dakikada Onur’un ceza sahasına doğru uzun pasında El Kaabi kaleci Göktan’ın üzerinden aşırtarak vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Esat Sancaktar xx, Murat Altan xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx (Engin Can Aksoy dk. 82 ?), Burak xx, Fatih Kuruçuk x, Sadık xxx (Burak Çamoğlu dk. 82 ?), Boudjemaa x, Onur xx, Kahraba xxx (Eray Akar dk. 68 xx), Benzia xxx (Muhammed Mert dk. 78 xx), Lobjanidze xx (Bertuğ Yıldırım dk. 46 xx), El Kaabi xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar, Emre Kaplan, Selimcan Temel, Dylan Louis,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Giresunspor: Onurcan xx (Göktan Cörüt dk. 53 xx), Anıl xx, Zeki xx, Fatih Yılmaz xx, Barış xxx (Kasım Köşker dk. 59 xx), Furkan xx, Hamidou Traore xx, Hayrullah xxx, Muhammed xxx (Emre Nizam dk. 90+2 ?), Caner xx (Şahin Dik dk. 53 xx), Umut Nayir xxx (Kaan Efsun Yılmaz dk. 90+2 ?)

Yedekler: Mehmet Çifçi, Gökdeniz Karadeniz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Hayrullah (dk. 24) (Giresunspor), El Kaabi (dk. 44 ve 81), Bertuğ (dk. 55), Kahraba (dk. 66) (Hatayspor)

Kırmızı Kart: Hakan Keleş (dk. 68) (Teknik Direktör) (Giresunspor)

Sarı kart: Furkan Kütük (Giresunspor)

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