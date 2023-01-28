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Çekya’da resmi olmayan sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 25 dakikası Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Spor 28.01.2023, 16:30
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 25 dakikası Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.