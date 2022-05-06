banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
UİB’in Nisan İhracatı 2,8 Milyar Dolar Oldu
UİB’in Nisan İhracatı 2,8 Milyar Dolar Oldu
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Spor 06.05.2022, 21:02
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Louis’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

6. dakikada Lobjanidze ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına sert bir top gönderdi, kimsenin dokunamadığı top yan direkten döndü.

9. dakikada Hatayspor ceza sahası içerisinde Boudjemaa’nın Murat ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek inceledi. Daha sonra penaltı kararı verdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Bakasetas’ın penaltı vuruşunu kaleci Munir meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

12. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

29. dakikada Bakasetas’ın sağdan ortasına altıpas çizgisi önünde Vitor Hugo bomboş pozisyonda topa dokundu ancak üstten auta çıktı.

38. dakikada sağdan Bertuğ’un ceza sahasına ortasına arka direkte bomboş kalan El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Uğurcan’da kaldı.

45+1. dakikada El Kaabi’nin ceza sahasına doğru savunma arkasına gönderdiği topu Adekugbe çevirdi, savunma son anda ayak koydu.

Stat: Hatay

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx

Hatayspor: Munir xx, Adekugbe x, Burak xx, Sackey xx (Fatih Kuruçuk dk. 29 xx), Sadık Baş xx, Boudjemaa xx, Onur xx Lobjanidze xx, Louis xx, El Kaabi xx, Bertuğ x

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Benzia, Kahraba, Diouf

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor: Uğurcan xx, İsmail xxx, Hugo xx, Ahmetcan xx, Serkan xx, Berat xx, Kouassi xx, Murat xx, Bakasetas xx, Yusuf xxx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Altıkardeş, Puchacz, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Visca, Yunus Mallı, Nwakaeme, Cornelius, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Onur Ergün (Hatayspor)

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
İmsak 04:08
Güneş 05:49
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 36 50
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 36 43
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 34 28
12°
parçalı az bulutlu