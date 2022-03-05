Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında, Eren’nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak Muleka’nın önünde kaldı. Topu sola çekerek kaleciden sıyrılan Muleka, sol ayağıyla attığı şutla takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 1-2

64. dakikada sol kanattan ceza yayına sokulan Kasımpaşalı Ouannes, yay üzerindeki Muleka’yı gördü. Muleka bekletmeden sol taraftaki Eysseric ile verkaç yaparak attığı şuttu golü buldu. Ancak gol öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdığı için pozisyon gol değeri kazanmadı.

71. dakikada orta alandan yüklenen Kasımpaşa’da Donk’un uzun basında Atınç’tan topu kurtaran Muleka, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Umut’a pas verdi. Umut, topa dokunarak ağlara gönderse de pozisyon Muleka’nın topu elle önünde aldığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

79. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muleka’nın çektiği şu savunmadan döndü. Seken topu kontrol eden Muleka, Umut’a pas verdi. Topla buluşan Umut, sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

81. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil’in çizgiye inerek kale önüne çevirdiği topa dokunan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

83. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eren’in ortasında ön direkte topla buluşan Ahmet, sol ayağıyla şutunu attı. Kaleci İrfan Can iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Göztepe’de Arslanagic’in uzun pasında ceza sahası sağ tarafında kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, topu kalecinin solundan kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak sol direk dibinden oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Olguncan xx, Bilal Gölen xx

Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic x, Atınç x (Yalçın dk. 80 ?), Wilker x, Obinna xx, Aytaç x (Soner dk. 80 ?), Kerim xx, Moubandje xx (Berkan dk. 80 ?), Nidaye xx, Tannane xx (Jahovic dk. 73 x), Di Santo xx (Halil dk. 46 x)

Yedekler: Piric, Lourency, Atakan, Tijanic, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Eren xx, Doğucan xx, Hajradinovic xx (Spajic dk. 90 ?), Eysseric xx (Aabid dk. 90 ?), Fall xx (Umut dk. 66 xx), Ouannes xx, Muleka xxx (Ahmet dk. 83 ?)

Yedekler: Erdem, Harun, Travnik, Brecka, Feyzi, Tunay

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Goller: Muleka (dk. 6 ve dk. 48), Umut (dk. 79) (Kasımpaşa), Di Santo (dk. 7), Nidaye (dk. 81) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Aytaç, Wilker, Soner (Göztepe), Muleka, Ertuğrul, Tarkan (Kasımpaşa)