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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, Gaziantep FK’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 06.12.2021, 20:57
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, Gaziantep FK’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

13. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Arslanagic’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra çizgiye inerek altı pas çizgisinin önünde bulunan Lourency’e pas verdi, Lourency’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

33. dakikada sağ taraftar Maxim’le köşe vuruşu kullanan Gaziantep FK’da ceza sahası içerisinde yükselen Caulker kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirse de meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’da kaldı.

34. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe’de Murat Paluli’nin ceza sahasına yaptığı ortada topa kafa vuruşu yapan Lourency’nin pozisyonunda kaleci Günay, sağ direk dibine uzanarak topun sahibi oldu.

37. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Göztepeli Jahovic, Ertuğrul ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

39. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı sağ direk dibinden ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada orta alandan atak yapan Gaziantep FK’da, Dicko ceza sahası yayının üzerinden sert vurdu, savunmaya temas eden top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

45+4. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de Halil Akbunar’ın ara pasıyla savunmayı geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Narinç xx, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic xx, Atınç xx, Atakan xx, Soner xx, Obinna xx, Murat xx, Berkan xx, Halil Akbunar xx, Lourency xx, Jahovic xxx

Yedekler: Megyeri, Eren, Kahraman, Ndiaye, Beykan, Baku, Efe, Ideye, Yusuf Talum, Yalçın

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gaziantep FK: Günay xx, Ertuğrul x, Caulker xx, Toşca xx, Kitsiou xx, Recep xx, Doğan xx, Maxim xx, Mendyl xx, Dicko xx, Muhammet xx

Yedekler: Burak, Ulaş, Furkan, Kenan, Halil Pehlivan, Oğuz, Messaoudi, Figueiredo, Sagal, Yusuf Türk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Jahovic (dk. 39 pen. ve 45+4)(Göztepe)

Sarı Kartlar: Atakan, Lourency (Göztepe)

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