Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Galatasaray: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta kapanış maçında Göztepe sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

53. dakikada sağ tarafta Pulgar ile köşe vuruşu kullanan Galatasaray’da, Mohamed, kale önünde kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

55. dakikada sol taraftan Berkan Emir ile serbest vuruş kullanan Göztepe’de, Soner Aydoğdu kafa vuruşuyla topu kale önüne aşırdı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Wilker’in pozisyonunda kaleci Pena topu tek elle tokatlayarak kornere çeldi.

65. dakikada Galatasaray ceza sahasında gelişen pozisyonda Halil Akbunar’ın ortasında topa elle müdahale eden Ömer Bayram’ın pozisyonunda hakem Arda Kardeşler, VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

70. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başında geçen Ndiaye, kaleciyi ters köşeye yatırarak kalenin sağında topu ağlarla buluşturdu. 2-1

85. dakikada Göztepe ceza sahasında gelişen pozisyonda havalanan topa elle dokunan Ndiaye’nin pozisyonunda hakem Arda Kardeşler VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

87. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

90+1. dakikada Göztepe ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda Gomis’in şutunda topa elle müdahale eden Arslanagic’in pozisyonunda hakem beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında karar iptal edildi.

90+4. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Cicaldau, ceza sahası içi sol çaprazından kaleye şut attı, kaleci İrfan Can yerden sağına uzanarak topu çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Göztepe ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda Berkan Emir’in Emre Kılınç’a yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

90+9. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gomis, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Bahtiyar Birinci xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Arslanagic xx (Tijanic dk. 90+9 ?), Atınç Nukan xx, Wilker xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx (Aytaç Kara dk. 71 x), Halil Akbunar xx, Ndiaye xxx (Tannane dk. 88 ?), Di Santo x (Jahovic dk. 71 x)

Yedekler: Kenan Piric, Kahraman Demirtaş, Lourency, Baku, Yalçın Kayan, Murat Paluli

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Galatasaray: Pena xx, Omar xx, Nelsson xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Taylan Antalyalı x, Pulgar xx (Cicaldau dk. 61 x), Babel x (Emre Kılınç dk. 74 x), Halil Dervişoğlu x (Berkan Kutlu dk. 61 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Van Aanholt dk. 90+10 ?), Mohamed x (Gomis dk. 74 xxx)

Yedekler: İsmail Çipe, Barış Alper, Semih Kaya, Feghouli, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Nelsson (dk. 3), Gomis (dk. 87 pen. ve dk. 90+9 pen.) (Galatasaray), Ndiaye (dk. 45+1 pen. ve dk. 70 pen.) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Arslanagic, Jahovic, Berkan Emir (Göztepe), Mohamed, Nelsson, Gomis (Galatasaray)