banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı
DAP’ın halka arzına yoğun talep
DAP’ın halka arzına yoğun talep
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta kapanış maçında Göztepe, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Spor 21.02.2022, 20:58
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta kapanış maçında Göztepe, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Berkan Emir’in ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunar’ın pozisyonunda, kaleci Pena topun sahibi oldu.

3. dakikada serbest vuruş kullanan Galatasaray’da, Ömer Bayram’ın ortasında Mohamed, topu kafayla ceza sahasına yönlendirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Nelsson’un yerden yaptığı vuruşta kaleci İrfan’ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Soner, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de, Berkan Emir topu yerden ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Soner Aydoğdu’ya gönderdi. Soner, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Kerim’in ortasına ceza sahası içinde elle müdahale yapan Taylan Antalyalı’nın pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.

45.+1. dakikada Taylan Antalyalı’nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Pena’nın solundan ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Bahtiyar Birinci xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Wilker xx, Kerim Alıcı xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Berkan Emir xx, Ndiaye xx, Halil Akbunar xx, Di Santo xx

Yedekler: Kenan Piric, Kahraman Demirtaş, Lourency, Baku, Jahovic, Yalçın Kayan, Tannane, Tijanic, Murat Paluli, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Galatasaray: Pena xx, Omar xx, Nelsson xxx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Taylan Antalyalı x, Pulgar xx, Babel xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx, Mohamed xx

Yedekler: İsmail Çipe, Van Aanholt, Gomis, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper, Emre Kılınç, Semih Kaya, Feghouli, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Nelsson (dk. 3)(Galatasaray), Ndiaye (dk. 45+1 pen.)(Göztepe)

Sarı Kartlar: Arslanagic (Göztepe), Mohamed (Galatasaray)

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Galatasaray 26 30
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 41
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Menemen Belediyespor 25 31
14. Gençlerbirliği 25 30
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14