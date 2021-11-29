Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
19. dakikada Soner’in soldan pasında Fenerbahçe kalesi önünde karambol oluştu. Karambolde topu önünde bulan Jahovic uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
34. dakikada Soner’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Halil Akbunar, topu tekrar Soner’e göndermek istedi. Savunmadan seken topu önünde bulunan Halil’in vuruşunda top az farkla auta gitti.
40. dakikada Mesut’un kısa düşen pasında topu önünde bulan Jahovic, topla ceza sahasına kadar girdi. Berke ile karşı karşıya kalan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahtiyar Birinci xx, Hakan Yemişken xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xx, Soner Aydoğdu xx, Atakan Çankaya xx, David Tijanic xx, Adis Jahovic xx
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Yusuf Talum, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Cherif Ndiaye, Lourency, Ege Özkayımoğlu, Brown Ideye
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Min-Jae Kim xx, Serdar Aziz xx, Filip Novak xx, Max Meyer xx, Miha Zajc xx, Ferdi Kadıoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx, Mesut Özil xx, Miguel Crespo xx, Serdar Dursun xx
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Attila Szalai, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Mergim Berisha, Bright Osayi Samuel
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Gol: Jahovic (dk. 40) (Göztepe)