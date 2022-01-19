Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Göztepe, Sivasspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Baku’nun pasıyla ceza yayı üzerinde bulunan Lourency, kaleyi denedi, kaleci Ali Şaşaş topun sahibi oldu.

22. dakikada sol taraftan Berkan Emir’le köşe vuruşu kullanan Göztepe’de, ceza sahası yükselen Atınç, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

32. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor’da Erdoğan’ın kale önüne ortaladığı top yerden sekerek savunmayı şaşırttı. Altı pas üzerinde topla buluşan Henrique topa dokunda ancak kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

40. dakikada Göztepe ceza sahası önünde yaşanan pozisyonda Atınç’ın Yatabare’yi düşürmesi sonucunda Sivasspor, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Uğur, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderse de top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Kerem Ersoy xx, Furkan Ürün xx

Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic xx, Atınç xxx, Wilker xx, Kerim xx, Berkan xx, Obinna xx, Soner xx, Baku xx, Lourency xx, Ndiaye

Yedekler: Arda, Kahraman, Beykan, Ege, Jahovic, Moubandje, Atakan, Yalçın, Tijanic, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Camara xx, Caner xx, Uğur xx, Özkan xx, Cofie xx, Kerem xx, Erdoğan xx, Henrique xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Kayode, Sefa, Koray, Volkan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Atınç (dk. 22)( Göztepe)

Sarı Kartlar: Obinna, Lourency (Göztepe)