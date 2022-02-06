Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Altay: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Göztepe, İzmir derbisinde Altay’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İzmir’in iki köklü kulübünün mücadele edeceği maç öncesinde her iki takım futbolcuları da ısınmaya Türkiye ayağının 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te İzmir’de gerçekleştirileceği “Wings fot Life Wold Run”a herkesi davet eden bir pankartla çıktı. Etkinlik, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda yapılacak.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil’in kale önüne çevirdiği topa dokunan Ndiaye’nin pozisyonunda kaleci Lis, topu ayaklarıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe’de, Berkan’ın ortasına Wilker dokundu, kaleye yönlenen topu kaleci Lis uzanarak kurtardı.

18. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, Soner’in pasıyla beraber savunmadan sıyrılıp topa vuran Di Santo’nun şutu kalenin solundan az farkla auta çıktı.

36. dakikada Altay’da Zeki, atağa çıkmak isterken topu Berkan’a kaptırdı. Kalecinin önde olduğunu gören Berkan, yaklaşık 30 metrede kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kalenin sağ üst tarafından oyun alanını terk etti.

39. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda topa yönelen Kazımcan, kaleci İrfan Can’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

42. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Deniz, kalenin sağında topu filelere gönderdi. 0-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Samet Çavuş xx, Abdullah Bora Özkara xx

Göztepe: İrfan Can x, Arslanagic xx, Atınç xx, Wilker xx, Kerim xx, Obinna xx, Soner xx, Berkan xx, Ndiaye xx, Halil xx, Di Santo xx

Yedekler: Piric, Kahraman, Lourency, Baku, Moubandje, Atakan, Yalçın, Tijanic, Murat Paluli, Aytaç

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Altay: Lis xx, Tolga xx, Eric xx, Murat Akça xx, Özgür xx, Zeki xx, Thaciano xx, Rodriguez xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Deniz xx

Yedekler: Cihan, Naderi, Bamba, Poko, Paixao, Tugay, Thiam, İbrahim, Cebrail

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Deniz (dk. 42 pen.) (Altay)

Sarı Kartlar: Özgür (Altay), Obinna (Göztepe)