Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Adana Demirspor: 1 (ilk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Adana ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Adana ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
16. dakikada ceza yayının sağ çaprazından Yunus Akgün’den aldığı pasla yaklaşık 25 metreden kaleye çok sert vuran Mario Balotelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
41. dakikada Lourency’nin pasında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu atan Kerim Alıcı, topu az farkla auta gönderdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Savranlar xx, Osman Gökhan Bilir xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Wilker Angel xx, Berkan Emir xx, Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx, David Tijanic xx, Lourency xx, Adis Jahovic xx
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Dzenan Burekovic, Murat Paluli, Halil Akbunar, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Cherif Ndiaye, Ege Özkayımoğlu
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Adana Demirspor: Arijanet Muric xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Samet Akaydın xx, Kaan Kanak xx, Tarık Çamdal xx, Birkir Bjarnason xx, Matias Vargas xx, Gökhan İnler xx, Benjamin Stambouli xx, Mario Balotelli xx, Yunus Akgün xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Britt Assombalonga
Teknik Direktör: Vıncenzo Montella
Gol: Mario Balotelli (dk. 16) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Lourency (Göztepe), Gökhan İnler (Adana Demirspor)