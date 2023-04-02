Spor Toto Süper Lig: Giresuspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA GİRESUNSPOR, CORENDON ALANYASPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI ALANYASPOR’UN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Giresunspor, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Görkem’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Perez’in röveşatasına Arias kafayla vurdu, kaleci Runarsson uzanarak topu çıkardı.
17. dakikada sol kanatta topla buluşan Balkovec’in ortasında ceza sahası içinde Efecan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sainz’in vuruşu savunmadan sekti. Atağın devamında topu önünde bulan Mejia’nın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
29. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cavaliero sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direğin yanından dışarı gitti.
42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic’in sol ayağıyla vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Turgut Doman xx, Yusuf Bozdoğan xx, Murat Şener xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Görkem xx, Mejia xx, Savicevic xx, Serginho xx, Sainz xx, Bajic xx
Yedekler: Onurcan, Talha, Kadir, Arda, Faruk Can, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Alanyaspor: Runarsson xx, Pereira xx, Furkan xx, Rassoul xx, Balkovec xx, Fer xx, Doumbia xx, Umut xx, Efecan Karaca xx, Cavaleiro xx, Koulouris xx
Yedekler: Yusuf, Ahmet, Erencan, Ferhat, Efkan, Eduardo, Fatih, Oğuz, Ahmed Hassan, Lusamba
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Goller: Efecan Karaca (dk. 17) (Alanyaspor)
Sarı kart: Serginho (Giresunspor)