Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Giresunspor, sahasında Trabzonspor’a 4-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Giresunspor, sahasında Trabzonspor’a 4-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Eren’in pasında Umut topu ağlara yolladı. 0-3
70. dakikada ceza sahası içinde Trezeguet girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bakasetas topu ağlarla buluşturdu. 0-4
74. dakikada Kuwas’ın sağ kanattan ortasında arka direkte Faruk Can topu topu filelere gönderdi. 1-4
80. dakikada sol kanattan Faruk Can’ın ortasında Bajic’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-4
90. dakikada Savicevic’in kaptırdığı topta Hamsik’in şutu direkten döndü.
Stat: Çotanak
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Ok xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx, Kadir xx, Alper xx (Faruk Can dk. 68 xx), Campuzano xx (Murat Cem dk. 68 xx), Mejia xx (Savicevic dk. 46 xx), Görkem xx (Doğan Can dk. 81 xx), Serginho xx (Kuwas dk. 46 xx), Sainz xx, Bajic xxx
Yedekler: Onurcan, Erkan, Talha, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Trabzonspor: Uğurcan xx (Muhammet dk. 61 xx), Larsen xx, Hüseyin xx, Marc xx, Eren xx (Taha dk. 90+5 ?) Siopis xx, Bakasetas xxx, Visca xx (Markovic xx dk. 90+5), Bardhi xxx (Hamsik xx dk. 83), Trezeguet xx, Umut xxx (Arif dk. 83 ?)
Yedekler: Hakan, Dorukhan, Lahtimi, Emirhan, Serkan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Umut Bozok (dk. 29 ve 59), Enis Bardhi (dk. 34), Anastasios Bakasetas (dk. 72 pen.) (Trabzonspor), Faruk Can Genç (dk. 74), Riad Bajic (dk. 80) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen, Lazar Markovic (Trabzonspor), Vukan Savicevic (Giresunspor)