Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Furkan’ın rakip defansın arkasına gönderdiği pası alan Veliu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu yerden ağlara gönderdi. 1-1
90. dakikada sol kanattan pası alan Savicevic çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay topu uzanarak kornere çeldi.
90+5. dakikada Sergio, rakip kaleye hızla yaklaşarak pasını gönderdi. Topla buluşan Bajic, topu filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Çotanak
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Deniz Cafer Özaral xx
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Mejia xx, Görkem xx (Savicevic dk. 72 x), Sergio xxx (Doğan Can dk. 90+6 ?), Kuwas xx (Murat Cem dk. 85 ?), Bajic xx (Kadir dk. 90+6 ?), Sainz xx (Rahmetullah dk. 85 ?)
Yedekler: Ferhat, Faruk Can, Talha, Şahin, Oğulcan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gaziantep FK: Günay xx, Arda xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Hanousek xx (Halil İbrahim dk. 83 ?), Furkan xx (Stankovski dk. 83 ?), Merkel xx, Maxim xx, Veliu xxx (Sagal dk. 69 x), Mustafa xx (Toşça dk. 90 ?), Figueiredo xx
Yedekler: Mustafa Burak, Ömürcan, Berkan, Onurhan, Abdulkerim, Mirza
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Sergio Junior (dk. 24), Riad Bajic (dk. 90+5) (Giresunspor), Valmir Veliu (dk. 52) (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Stylianos Kitsiou, Furkan Soyalp, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Ramon Arias, Görkem Sağlam, Borja Sainz, Vukan Savicevic, Alper Uludağ, Brandley Kuwas (Giersunspor)